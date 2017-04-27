﻿黎耀祥拍廣告唔怕頂爛巿

黎耀祥代言保健產品已有兩年，昨日他為新店剪綵，他表示太太也有份參與拍攝第二年的廣告片，他笑言：「下次再拍，可以加埋個仔，一家大細八折優惠，實行一人價錢三人同行。」又稱不擔心被指「頂爛市」，因為有時與廣告商做了朋友也不好意思加價。嚟緊他會為動畫配音，5、6月返內地巡迴演出音樂劇，之後再為TVB開拍新劇。提到曾守明的遺體已運返港，祥仔稱曾守明生前人緣很好，並感慨說：「50幾歲離世好可惜……要更加珍惜身邊人。」