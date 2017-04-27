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﻿單文柔呻緋聞曝光添壓力

2017-04-27 列印
■單文柔坦言欣賞展鵬為人正直。
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  陳展鵬緋聞女友單文柔昨出席一公開活動，她直認獲有關緋聞帶挈，該活動屬她首個賺外快機會！

問到有否約展鵬行山？單文柔稱：「睇大家有冇時間，其實大家都忙，好多時我都係同家人或朋友去。」單文柔曾指展鵬有承擔，問她是否指展鵬私下向無線高層承認拍拖？她說：「以我所知冇呢件事。（你和展鵬有否拍拖？）一直都係認識緊嘅朋友，報道出街後多咗少少壓力，（戀情見光死？）冇咩見唔見光死，最緊要做番自己！」
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