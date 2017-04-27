 Advertisement
  • 2017年4月27日 星期四
  • 22º
  • 90%
熱門： 共享單車曾守明換肝聯合航空陳瀅

日報新聞 > 娛樂

﻿張達倫成功「造人」恨生仔

2017-04-27 列印
■張達倫與黎芷珊互相恭喜！
■張達倫分享BB照超聲波片段。
Previous Next

　　張達倫去年底與圈外女友陳鳳玲結婚後，昨早拍片報喜宣佈「造人」成功，除獲眾圈中老友黎諾懿、楊明、徐榮等拍片祝賀外，更分享太太照超聲波的片段，喜悅之情洋溢。

　　準爸爸昨現身前女友黎芷珊的品牌活動並互相恭賀，張達倫透露太太懷孕三個多月，預產期是10月15日，他的生日是10月16日，有機會雙喜臨門！芷珊則表示，張達倫去年結婚後翌日已出席其品牌活動，昨日又宣佈太太有喜！張達倫就笑言，芷珊下月再舉行活動的話可宣佈BB性別，並坦言很想一索得男，為家族添男丁！
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd