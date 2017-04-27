 Advertisement
  • 2017年4月27日 星期四
  • 22º
  • 90%
熱門： 共享單車曾守明換肝聯合航空陳瀅

日報新聞 > 娛樂

﻿Bosco牀戲麻木被嘲似「鹹魚」

2017-04-27 列印
■菊姐（中）獲司棋姐和Bosco獻吻賀壽。
Previous Next

　 黃宗澤（Bosco）、李司棋、關菊英、夏雨等昨齊於電視城拍攝無線劇《溏心風暴3》，席間劇組送上生日蛋糕，為「5月生月之星」關菊英、李國麟、莊思敏和阮兆祥提早賀壽。

　　Bosco於《溏心3》足足有25位女朋友之多，當中不乏牀上戲，他驚歎拍攝至今依然零緋聞！講到劇中的牀戲，Bosco笑言遭導演取笑似「鹹魚」，說：「導演話我係冇夢想的牀戲演員，沖涼除衫，見到女朋友又除，已經拍到麻木咗，反而我叫女演員唔好尷尬。」另外，菊姐下周三生日，她表示若不用開工想躲在家中睡覺，因拍劇致睡眠不足。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd