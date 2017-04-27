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﻿李嘉欣都砌

2017-04-27 列印
■李嘉欣最愛在家中砌Nanoblock小積木，早前她花了一晚時間完成Tower Bridge（倫敦塔橋）。
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　　拳王有興趣玩嘅Nanoblock，連靚太李嘉欣都係忠粉。早前，嘉欣在個人網誌大晒作品，愛砌世界著名景點系列。
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