 Advertisement
  • 2017年4月28日 星期五
  • 20º
  • 75%
熱門： 劫便利店九巴曾守明聯合航空楊采妮

日報新聞 > 娛樂

﻿AGA賀新歌成功 突襲快餐店派包

2017-04-28 列印
■AGA請粉絲食包及薯條。
■AGA（左）到快餐店玩快閃，親身演繹新歌。
Previous Next

　　AGA（江海迦）最新派台歌曲《3AM》成績理想，歌曲推出三星期連奪七個冠軍，MV點擊率更近80萬，成績理想令AGA十分鼓舞。為了答謝一眾歌迷，AGA日前突襲連鎖快餐店，連同《3AM》MV導演Yan Ting（周殷廷）在現場獻唱《3AM》Acoustic結他版本。

　　網上有不少朋友表示經常在連鎖快餐店聽到AGA的歌，今次AGA親自到場演唱，帶齊喇叭和MIC，令在場的朋友非常雀躍圍觀，哄動全場，AGA稱：「今次快閃快餐店好好玩，可以唱歌答謝歌迷之餘仲可以請佢哋食漢堡包，亦要再次多謝MV導演Yan Ting，拍得咁靚先有咁高點擊率。」
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd