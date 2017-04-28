﻿彭家麗搵黃建東諗計放笑彈

歌手彭家麗下星期六即將舉行處女個唱，最近特地找來人氣急升的黃建東幫手拍片宣傳，大放笑彈，彭家麗表示：「之前東東啲片熱爆網絡，欣賞佢好有諗頭，所以今次特登搵佢幫手，度啲搞笑片宣傳個唱。」黃建東認識彭家麗一段時間，非常欣賞這位前輩，所以二話不說便答應幫忙，「大家近年最記得彭家麗的畫面是同朱主席合唱的一幕，所以我構思扮朱主席，知道她開演唱會後諗計爭取做她的嘉賓。」



早前彭家麗拍攝海報時吸入過多化學物質而令喉嚨受損，她表示聲音一直在康復中，但她拒絕打開聲針或食類固醇，只會憑信心和毅力令聲音慢慢自然康復，彭家麗又透露會在演唱會上表演打太鼓。