﻿音樂學校一周年 單紫寧願教張曼玉唱歌

「翻版鄧麗君」單紫寧（Natalie）首間流行音樂學校開幕一周年，至今累積近百個學生，Natalie剛安排其中12位精英學生於九龍灣國際展貿中心參與《師徒攜手唱出自我》成校一年周年匯演率先展示實力。對於過往教過的星級學生，單紫寧對佘詩曼讚不絕口，還爆料指阿佘跟她學唱歌後唱功突飛猛進，甚至曾有唱片公司向阿佘招手，只可惜阿佘因為信心不夠錯失了做歌星機會。



星級老師單紫寧有10幾位星級學生，包括愛徒唐貝詩（Lydia）及項明生等，至於佘詩曼經已「輟學」好一段日子，她帶點可惜語調說：「阿佘雖然俾人批評係雞仔聲，但其實阿佘唱歌比講嘢聲線好，佢唱歌唱得好，最重要搵到自己嘅風格，有時唔一定雞仔聲就係唱唔到歌，當年阿佘好勤力成日上堂，其間進步好大，演繹劇集歌曲如《帝女芳魂》、《禁戀》及《黃沙中的戀人》等接近有專業水準，連唱片公司都睇中佢想簽佢做歌星，當時阿佘個心十五、十六，憂慮拍劇兼顧唔到唱歌，加上對唱歌信心唔夠最後放棄做歌星機會，後來我唔喺香港，返嚟後佢就疏懶啦。不過，我以專業角度覺得佢完全可以勝任做歌星，因為佢有感染力同觀眾緣，如果keep到勤於上堂時嘅水準一定無問題。」



自創速食教學法



從事音樂老師20多年的單紫寧有一套速食教學法，強調只要技巧性去教，學生掌握到竅門，她充滿自信說：「張曼玉嚟學嘅話我保證4至5堂教到佢搣甩原本把沙聲，我聽佢唱歌估計佢自信過人，所以冇搵老師受訓。張曼玉把聲幾有自己特色，我會針對教佢運氣，學唱歌係一舉幾得嘅，有學生從中仲學到標準國語發音。」問到係咪免費筍張曼玉學唱歌？單老師即笑住說。「畀佢免費試1至2堂，呢個對我係好大挑戰嘛，當然我對自己有信心，只要佢搵啱老師唱歌就會突飛猛進。」



採訪：方騫平