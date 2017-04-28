﻿茱迪科士打心碎哀悼 《沉默的羔羊》金像名導病逝

曾執導經典驚慄電影《沉默的羔羊》的金像大導尊尼芬狄米（Jonathan Demme），於美國時間周三早上因食道癌及心臟病的併發症，於其曼克頓寓所離世，享年73歲。其發言人表示，尊尼芬的妻子及三名子女陪伴他走過最後一程，其葬禮亦只會招待親友出席，至於追悼會則正在籌劃當中。



憑《沉》片拿下奧斯卡金像影后的茱迪科士打昨發聲明悼念：「我失去一個朋友及導師，真的心碎……」至於同樣憑該片拿下金像影帝的安東尼鶴健士亦表示：「感到十分難過及震驚。他是一名充滿能量及友善的人。」



另外，憑主演尊尼芬執導的另一經典作《費城故事》而首奪金像影帝的湯漢斯亦悼念：「他是最偉大的人，教懂了大家可以擁有偉大的胸襟。」圖：資料圖片