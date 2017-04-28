﻿孔劉抵寶島親切冧粉絲

韓國型男孔劉憑劇集《鬼怪》紅爆亞洲，下周六才襲港會港迷的他，昨日率先由韓國飛到台灣，為明日舉行的見面會作準備。孔劉雖然人氣爆登，不過仍保持親民態度，只戴上黑超示人，又親自到櫃枱辦理登機手續及向粉絲揮手問好；當他抵台時由十名保鏢開路行VIP通道，吸引半百粉絲迫爆機場，孔劉亦繼續微笑兼揮手，其後才被安排坐上電動車離去。



此外，由美國網站舉辦的DramaFever Awards昨亦公佈孔劉憑《鬼怪》奪得「最佳男主角」，女主角獎則由《太陽的後裔》的宋慧喬奪得；孔劉與金高恩亦獲頒「最佳情侶獎」。講起金高恩，她已落實下月21日在韓國舉行首個粉絲見面會。