﻿北京宣傳玩「拆彈」 吳卓羲墮波波池全場爆笑

由劉德華監製、邱禮濤執導的電影《拆彈專家》日前到北京宣傳，雖然華仔仍在休養，但他繼續拍片支持；而宣傳重任就落在吳卓羲、蔡瀚億及姜皓文身上，三人在北京夥同姜武及宋佳出席首映禮、謝票活動等，其中包括為電影在商場設計了一間拆彈小屋，希望與粉絲「體驗」拆彈樂趣，吳卓羲抵場後急不及待試玩，由蔡瀚億負責剪線，結果剪錯線，讓吳卓羲墮下波波池，令現場粉絲哄堂大笑。



在首映禮上，華仔透過視頻向內地粉絲交代近況，自言還是大家認識的帥氣劉德華，又預告會在兩個月後活動自如，讓大家不用担心！