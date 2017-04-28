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﻿游學修抗拒再演學生

2017-04-28 列印
■游學修在短片中再扮演學生。
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　　杜琪峯與游學修昨日出席電視台節目《鮮浪潮．語》記者會。談到近年「鮮浪潮」發掘不少新晉導演，身為該組織發起人兼主席的杜Sir大感安慰。談到早年電視圈培育不少電影人，杜Sir表示從前有六成電影人出身電視圈，但現今已經做不到，因為經營模式改變了，現在拍劇最重要是把它完成。

　　此外，游學修有份演出兩套短片，其中於《情關》裏飾演一名頑皮中學生，他說：「再有機會的話都不會演學生，今次是演藝學院師兄叫我幫手。（不想再演學生？）慢慢去到某個位，不到你想不想的。」

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