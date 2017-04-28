﻿學友拒參加《歌手》 克勤：每人各有喜好

李克勤、肥媽、湯寶如等前晚錄影無線音樂節目《流行經典50強》，提及「歌神」張學友曾揚言不會亮相內地競唱節目《我是歌手》的片段再被翻找出來，他當時表示入行多年經常被比較，現在寧願自在一點唱歌，又認為評判不懂得如何去評審一個歌手的歌唱技巧及表現，故不反對其他歌手參賽，但自己則無意亮相這些節目。曾參加《歌手》的克勤前晚就此表示：「每個人也有其喜好，冇話應唔應該，開心就上節目吧，冇所謂嘅，正如有人愛食牛肉，有人唔愛食。」



另外，肥媽契仔陸浩明昨38歲生日，肥媽表示早前已送上生日蛋糕給對方，又希望對方快些成家立室，她說：「成日食咁多補品，之前食完鮮奶燉花膠話好㷫，食完都嘥料啦，快啲生番個！」