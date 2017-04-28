﻿與「嫩版池昌旭」遊中環 15歲沈月封口拒證拍拖

I.T時裝集團老闆沈嘉偉與息影「女神」邱淑貞的掌上明珠、15歲的長女沈月，昨日下午與一位貌似嫩版池昌旭的靚仔男伴突然齊現身中環，其間兩人被指表現親暱，沈月更罕有戴上口罩逛街，當發現有記者採訪時，沈月就急步避走，並一度「撇甩」男伴，對於傳媒不斷追問男方是否男友？媽咪知否她拍拖，沈月均未有回答。



採訪：李權威



現年15歲的沈嘉偉及邱淑貞的長女沈月，早被視為星味濃郁的「星二代」，潮爆打扮亦獲網民Like爆，亭亭玉立的沈月更被指愈來愈靚女。



昨日下午5時許，沈月被發現與一位樣貌看來似《奇皇后》及《The K2》男主角、韓星池昌旭的高大靚仔，齊在中環的IFC商場逛街。向來不吝露出靚樣的沈月，昨日看來未覺抱恙，卻戴上口罩出街，身邊亦未見其他友人，疑是要低調地和「嫩版池昌旭」二人世界！



遊走ifc



有「最靚星二代」封號的沈月，對傳媒鏡頭亦甚敏感，兩人被指在發現記者前，表現甚熟絡兼親暱，但警覺性甚高的沈月發現有傳媒在追訪時，即甚決斷地極力要避免被追訪，進入商場內的超市後又極速離開。見記者繼續追訪，沈月和「嫩版池昌旭」只好在商場內「遊走」，一度步到商場中的戲院，轉頭又離開。沈月見難以「撇甩」傳媒，把心一橫再加快腳步甚至是在商場中跑起來，但走得太快之下，反而搞笑地「撇甩」了「嫩版池昌旭」！



借睇戲快閃



沈月見未能撇下眾多採訪記者，只好在會合「嫩版池昌旭」並返回戲院。記者把握機會向兩人提問，問沈月是否和「嫩版池昌旭」拍拖？媽咪邱淑貞是否知他兩拍拖？沈月均未回答，只是顧着和「嫩版池昌旭」入場步落扶手電梯似要進場睇戲，但兩人進場是掩眼法，原來是借位於地庫的戲院過橋，在其他通道離開上車避開傳媒採訪，貫徹這趟低調「密遊」行程。至本版截稿前，沈月仍未有回應「嫩版池昌旭」身份。



遺傳靚媽靚樣 公認「女神」接班人



身為時裝王國I.T創辦人沈嘉偉和邱淑貞的長女，沈月自幼已相當識得打扮，近年初熟的她更不時將新造型放上網跟大家分享，深得網民喜愛，還大讚她是星二代「女神」接班人。