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﻿李健達感激黃家駒

2017-04-29 列印
■李健達講起當年停唔到，初出茅廬的王菲由佢負責試音，徐小鳳、羅文叫他寫歌，仲捧紅埋昔日新人許美靜及許茹芸等。
■李健達爆紅被喻為歌神「許冠傑接班人」。
■當年張國榮都好欣賞李健達的音樂才華，經常搵他研究音樂。
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  唱作人李健達當年因為《也許不易》一炮而紅，因為一朝得志太有主見，衰唔聽公司話最終被新藝寶雪藏，後來被逼轉做幕後維生，多年來鬱鬱不得志。他幸慶失意時有黃家駒鼓勵：「佢叫我唔好成日唉唉聲，作為唱作人要努力寫好歌詞！」雖然只係簡單一句，但對他來說係一個動力。
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