﻿七位數投資餐廳 魏駿傑hyper咀老婆

魏駿傑跟友人合資七位數開設的泰國菜館昨日開張，嬌妻張利華也有現身撐老公，心情勁靚的傑仔主動跟老婆咀嘴放閃，問到餐廳有冇預老婆一份？傑仔笑說：「還要寫上她的名字？樓又有她的名，甚麼也加上她的名字，我只剩下衫鈕呢，不想搞到那麼複雜。」



榮升做老闆的魏駿傑全程笑到見牙唔見眼，滿場飛招呼賓客，又特意捉埋老婆當眾咀嘴任記者影，接受訪問時，傑仔笑言新店有其他股東，故沒預老婆一份，自己亦要落手落腳招呼客人，他說：「都忙咗一段時間，呢度結婚可提供一條龍服務，如果圈中朋友結婚一定畀折頭，最衰城城結婚結得早！」



到賀的小儀直言沒幻想過將來的婚禮形式，她說：「參加過朋友的婚禮，搞得那麼大會很累，有朋友試過醉倒沒洞房，對於我來說洞房最重要，所以不要令雙方那麼累，簽紙跟家人吃過飯便可。」