﻿華仔哀悼資深電影人陳佩華

曾監製《重慶森林》、《桃姐》等多部電影的資深電影人陳佩華，昨日因癌症病逝，不少曾合作的藝人均感到惋惜。在家養傷的劉德華知悉後大感不捨，他說：「80年代入行不久就認識的一位前輩，她把我如親人般疼愛，彼此合作多年，彼此照顧，她的離去，心實在不捨，但願一路走好，永遠把佩華姐放在心裏。」



鄭秀文（Sammi）亦留言悼念：「佩華姐，每次碰見你都是善意滿滿，笑容暖暖且真誠分享事情，那天在華仔的家中跟你的談話，我得益良多……，主懷安息。」胡楓亦歎道：「佩華係一個非常、非常、非常好嘅電影製片同監製。」



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