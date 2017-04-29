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﻿孔劉想剃光頭被阻

2017-04-29 列印
■孔劉昨為台北見面會造勢。
■蘇志燮與粉絲近距離接觸。
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　　 韓國男神孔劉昨在台北出席記者會，為今日舉行的粉絲見面會造勢。講到出道以來多數以長劉海及中間波浪招牌髮型示人，問孔劉可曾想過換髮型？他竟語出驚人說：「我想過剃光頭，但被朋友勸我不要衝動！」又謂每拍完一部作品就想換造型。

　　另外，《主君的太陽》男星蘇志燮前晚在香港九展舉行粉絲見面會，他賣口乖用廣東話說：「我好掛住你哋」冧港迷外，又換上Hip Hop裝演唱多首歌，更不斷落台與粉絲握手！
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