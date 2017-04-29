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﻿陳慧琳晒43吋長腿冧客

2017-04-29 列印
■陳慧琳前日出活動，大騷43吋修長索腿。
■品牌負責人送上最新系列鑽飾給Kelly。
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　  陳慧琳Kelly前日現身深圳為珠寶品牌出席活動，大騷43吋誘人長腿的Kelly戴上品牌送贈的新「閃醉」鑽飾出場，霸氣十足。

　　跟該品牌合作15年的Kelly笑言彼此見證對方閃耀時劇，在最新的廣告宣傳片中，Kelly一人分飾兩角，以經典黑白造型示人，既時尚又高貴，她說：「與金至尊珠寶合作這麼長時間，每一次的新品都能帶給我驚喜。我很喜歡這次的廣告創意，黑白造型展現金至尊珠寶帶給女性的獨特魅力，無論在任何場合都能閃耀全場。」
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