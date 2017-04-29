﻿催宋祖德守諾言找數 霆鋒：周末嚟鋒味食屎！

謝霆鋒與王菲復合近三年，日前內地「名嘴」宋祖德於社交網聲稱「鋒菲」已分手，更揚言若爆錯料會「直播吃狗屎」，霆鋒隨即稱「期待佢食畀我哋睇」否認情變；霆鋒昨於社交平台上載一張手執糞狀的曲奇，並留言：「找數真漢子，夠鐘要食屎」，嘲諷宋祖德至今未有履行承諾！



謝霆鋒日前被內地「名嘴」宋祖德宣稱與女友王菲已簽分手協議，更聲言若爆錯料「我會直播吃400克狗屎」，霆鋒隨即發文表示「期待佢食畀我哋睇」闢謠，兼證仍與王菲熱戀中。事隔數日，宋祖德繼續活躍社交網，惟未有再就「鋒菲」一事表態。



霆鋒昨午於社交專頁上載其餅店的宣傳圖，相中見他手執一支插有米田共狀的朱古力曲奇，除附有文字「400g純狗米田共」，還留言表示：「找數真漢子，夠鐘要食屎！今個周末嚟鋒味食屎！」玩味甚濃，嘲諷宋祖德未有履行爆錯料吃屎的承諾，不少網民紛留言表示「笑爆肚」，亦有網民叫霆鋒分享他與王菲的合照。



另外，霆鋒近年熱衷下廚，繼拍攝內地飲食節目《十二道鋒味》後，近日亦獲美國FOX電視台邀請拍攝外國版《鋒味》。衝出國際的霆鋒前日就於專頁上載多張下廚時相，以及與美國著名男歌手Michael Bolton的合照。霆鋒的媽咪狄波拉昨晚出席EYT晚宴時稱，傳媒及朋友告知有人以食狗屎「保證」鋒菲分手的「爆料」。拉姑認為，不好的事不應放大，但霆鋒做甚麼都會支持，更稱提前收到母親節禮物，就是霆鋒特別為她準備一道菜，令拉姑開心到洗衫洗碗洗浴缸，洗足十幾小時，很久才平復喜悅心情，又稱將在母親節和孫仔見面。



圖：網上圖片