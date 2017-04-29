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﻿寶珠籌備慶祝白雪仙九十大壽

2017-04-29 列印
■仙姐（中）由阿嗲及寶珠（右）陪伴到場。
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　　粵劇名伶白雪仙昨晚由愛徒陳寶珠及梅雪詩（阿嗲）陪同出席一開幕禮，談到一班親友早前為仙姐賀壽，寶珠稱每年均有很多親友為仙姐祝賀；至於明年仙姐九十歲大壽，暫未知會否大搞。

　　談到資深電影人陳佩華病逝，寶珠稱一直知對方患病，兩人認識多年，交情深但不常見，今年一月見面時對方精神很好，還答應會看她公演，但因忙於綵排加上不想騷擾對方而沒通電，希望對方一路好走。
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