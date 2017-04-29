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﻿金城武不知楊采妮誕孖仔

2017-04-29 列印
■周冬雨偷吃生果，令金城武忍不住偷笑。
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　　金城武及周冬雨昨出席主演電影《喜歡你》記者會，當大會拿出生果籃進行儀式時，周冬雨竟不停偷吃士多啤梨，非常搞笑！不過當大會要求他們選出代表愛情的生果時，周冬雨揀了檸檬，又說：「檸檬看上去光鮮亮麗，但是吃了就好酸好澀，挺不容易。」

　　談到緋聞舊愛楊采妮早前誕下孖仔，金城武稱不知情，但會恭喜她，問到會否再有合作機會？他稱采妮已是導演，要看她有何想法。
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