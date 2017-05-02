﻿新MV有齊暴力性感 泫雅孖師弟玩三人行

韓國女歌手、「馬舞女」泫雅一向走性感大膽路線，她近日與師弟組合Pentagon成員Hui及E'Dawn組成了新組合Triple H，其新曲《365 Fresh》的MV近日曝光，該MV內容頗激，有齊暴力及性感，其大尺度的主題及場面，引起網友熱烈討論。其中一個鏡頭泫雅只戴着Bra大騷身材。Hui及E'Dawn又打交打到飛起，泫雅更一手血疑似殺人。



MV中大玩三人行，其中更有三人同牀大被同眠的鏡頭，到三人被警察追捕時，最後更手牽手齊齊跳樓，相當震撼。雖然MV內容頗受爭議，但三人的演技大受好評，有粉絲更表示：「像看電視劇！」















