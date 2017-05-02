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﻿阿Bob讚囝囝腳頭好

2017-05-02 列印
■阿Bob追仔成功自然飲得杯落！
■阿Bob早前宣佈太太懷男B。資料圖片
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　　林盛斌（阿Bob）早前宣佈成功追仔的喜訊，他昨現身戲院為有份配音的動畫《波士BB》謝票，慶祝該片截至前日，票房已累積到3,769萬元。

　　講到未出世的囝囝腳頭好，阿Bob開心地表示人逢喜事精神爽，《波》片有好成績外，最近也接了一家品代言人的工作，加上自己的公司又有大生意，事事順利望氣勢能保持下去。問到會否搬大屋？他謂不會，待BB出世後可能會裝修，同時呼籲朋友保留BB潮服，與他兒子開心share。阿Bob續稱長女已接受將迎來細佬一事，不再擔心失寵，還對住媽媽的肚皮與細佬聊天；暑假還打算送長女和二女到美國玩，因太太在當地有親戚可代為照顧。
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