﻿31歲娜姐呻孤獨

周秀娜、鄭欣宜及導演彭秀慧昨齊為電影《29+1》優先場進行謝票活動。現年31歲的娜姐表示，去年30歲完成該片拍攝，反而覺得更開心，因角色是女強人做事認真；欣宜的角色則好開心又開朗。娜姐認過了30歲對金錢及事業有目標，希望工作更開心。問到可會心急拍拖？她直言返到家一個人感到很孤獨，也想找個伴，但認為無得心急。



本月30日迎來30歲的欣宜則表示，自己過30歲有壓力，之前太專注事業方面，所以已購買機票6月尾返加拿大陪伴家人。問到可會提早返加國慶祝30歲？她竟口快快講錯自己過不到30歲，隨即改口為不能跟家人慶祝，因正日生日可能在海外工作。