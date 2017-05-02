﻿《心理追兇》太入戲得人驚 王君馨遭老公禁演殺人犯

周日剛播完的無線劇《心理追兇Mind Hunter》，演員王君馨、黃嘉樂及裕美等相約食飯睇大結局。戲中患有反社會人格障礙的王君馨，透露因太入戲，搞到飾演她丈夫的黃家樂拍攝時怕望她，好友裕美亦指她眼神恐怖。她又爆自己老公Daniel，睇過她一場更衣室殺人戲份後，叫她婚後不要拍這類戲。



王君馨近日在《心理追兇》飾演的海澄好有發揮，不時要目露凶光，幾得人驚。她好興奮演出獲得不少口碑，她笑說：「有人要求合照，我會問想同王君馨定海澄，要海澄就即刻睥住佢。」她更大爆丈夫投訴，叫她婚後不要拍這類戲。



而黃家樂在劇中與王君馨無好結果，現實中的他直言04年試過為追女仔走到英國但被拒，在當地機場喊足12小時，不敢再追女仔，又表示現正單身。在旁的裕美即謂介紹女生畀對方，不過黃嘉樂反問是否信奉基督教，因自己係佛教徒。