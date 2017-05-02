﻿兩歲半兒子黐身 呂慧儀講明唔再生

呂慧儀昨日出席天水圍的咖啡店開幕禮，她笑指兩歲半囝囝「蟹籽」（黃柏翹）超級黐身，去廁所也差點要爆門黐着她，又霸着她不讓爸爸跟她傾偈。問她難以再生多個?長腿媽落閘直言無機會︰「冇乜可能，湊一個已經咁難，同阿仔拍拖多過老公，阿仔係愛人。老公想生女Balance番，我唔會畀佢咁着數。」她又指囝囝讀學前班學識古靈精怪，曾用國語講「我愛你」，冧爆她。不過囝囝最初返學喊足幾個月，其後老師指囝囝幾分鐘後便沒事，笑指囝囝是個戲子。如囝囝入行，她稱可做經理人，最好就母子檔，老公做助手。