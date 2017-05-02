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﻿Jay誤斥保安急拍片道歉

2017-05-02 列印
■Jay錄短片親自致歉。
■涉事保安人員（右）事發時拍走歌迷手中燈牌。
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  周杰倫（Jay）憑去年賺約2.04億港元登上中國名人收入榜第三位，連月忙於舉行巡唱吸金的他，前晚於西安站演唱期間，見有保安人員拍走前排一名歌迷的打氣燈牌，遂出聲制止，Jay更扯火說：「嘿！我在跟你（涉事保安）講話有沒有聽到？你給我滾出去！」

  當Jay事後得知，事件起因是該名歌迷舉的燈牌，阻擋後排觀眾視線才被該保安勸阻後，即透過公司微博向涉事保安道歉，昨午更拍下短片感謝保安人員維持秩序，並道歉謂：「我感到非常的抱歉，因為不應該這麼衝動說出這些話……」然而事件仍起爭議，有人認為Jay只是護歌迷心切，亦有人認為Jay當時是擺架子，未了解前因後果就斥責現場人員。圖：網上圖片



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