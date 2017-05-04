﻿黃寶欣撲飛撐好友 李健達開騷猛碌人情卡

李健達將於明日在旺角麥花臣場館舉行演唱會，昨日與表演嘉賓鄭敬基、張錦程等綵排，好友黃寶欣也到場支持。憑《也許不易》紅極一時的李健達笑言，「冰封」26年後再戰樂壇，見到時代改變有少許不習慣。問可有碌盡人情卡？他笑稱可以再碌，這次一定請吃飯，並送贈錄音帶外型的充電器，他又希望可再次開個唱，不過要視乎場地及投資者。



黃寶欣則透露跟李健達曾合作拍MV，加上四年前爸爸過世時，獲對方為她作歌送給亡父，故好友開個唱一定要支持，惟她不會上台唱歌，問到較多酬勞可會打動她唱歌？黃寶欣直言：「唔覺得有好好價錢嘅情況。」