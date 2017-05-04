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﻿張振朗歎拍飲食節目辛苦

2017-05-04 列印
■張振朗與鄺美雲出席佛誕活動。
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  張振朗與鄺美雲昨日出席佛誕活動，張振朗透露今次是他首次出席大型佛誕活動，唱國語歌時有點緊張，加上肚痛，出場前還要去廁所。張振朗表示前日拍攝飲食節目《馬家開飯》懷疑吃太多，笑言寧願拍戲48小時，比10多小時不停吃還好。最近他主要為《全職沒女》宣傳，劇集令他知名度提升，他與陳瀅拍了一條搞笑片放上網，片中他穿孖煙囱，被陳瀅掌摑及攻擊下體，好彩沒打中下體，目前已有90萬點擊率好開心。
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