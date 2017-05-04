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﻿《春嬌》演員瘋狂謝票 楊千嬅內地收馬桶蛋糕

2017-05-04 列印
■千嬅同彭導馬不停蹄到內地宣傳。
■馬桶蛋糕設計好有心思。
■「春嬌閨蜜隊」謝票時好鬼嘈勁熱鬧。
■「春嬌媽」隊好受觀眾歡迎。
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        《春嬌救志明》宣傳好勁，日日都有戲院謝票宣傳攻勢，謝票仲謝到去內地，總之一眾演員兵分兩路中港齊出力。楊千嬅同彭浩翔導演抵達資深電影人吳思遠導演開設的戲院謝票，吳導演還送上「馬桶蛋糕」祝賀新片票房大賣。

        前晚，香港謝票小隊去咗20場謝票，其中一隊由「春嬌媽」邵音音帶隊，她率領麥芷誼和兩個外星突擊多間戲院，又大叫「邵音音我愛你」。至於谷祖琳、陳逸寧、林兆霞和閻汶宣組成「春嬌閨蜜隊」謝票時與觀眾討論劇情、玩遊戲送禮物和合照，好熱鬧。

　　千嬅收到嘅蛋糕設計成馬桶造型，還有香煙、「i n 55！W l」手機留言、鑽戒等戲中經典道具，千嬅大讚好有心思。
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