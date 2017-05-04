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﻿唔覺大仔攞獎好巴閉 李克勤邀譚炳文客串錄歌

2017-05-04 列印
■泳兒透露母親病情好轉，已轉去療養院。
■對於大仔攞獎，克勤（中）話︰「只不過細路仔比賽完，有個膠牌拎返去開心吓。」
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　　之前李克勤大仔Ryan得到國際象棋比賽第三名，獲獎牌一大個，克勤昨出席活動提到當日由朝早8點等到傍晚，全程不知自己做緊乜，又唔敢現身，因為唔想搞亂人哋party。他說：「囝囝當然Happy，都不是甚麼大賽，只不過代表學校去玩吓，不是好巴閉嘅事。」

　　另克勤今個月推出新碟，會特別請《舊歡如夢》原唱者譚炳文客串兩句，他說：「演唱會新歌有多隻舊歌改編歌詞，其中一首是《舊歡如夢》，覺得有1、2句希望原唱者可以唱，所以邀請炳哥幫手。」克勤話炳哥80幾歲行動自如，唱歌好啱拍子，不用後期再TUNE，好犀利。
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