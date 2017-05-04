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﻿霍啟剛讚囡囡似晶晶咁靚

2017-05-04 列印
■霍啟剛15歲時曾學過詠春，之後赴英讀書就無再學。
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　　昨日，香港體育協會暨奧林匹克委員會副會長霍啟剛為全港兒童武術大賽擔任主禮嘉賓，對於近日熱傳的徐曉東事件，啟剛認為比賽總有輸贏，不止是武術，首先要尊重對手，要有體育精神。

　　問到會否讓囝囝霍中曦學武術？他表示：「可能會，因為強身健體又可以學武德，但依家細啲。」至於上月出世的囡囡霍中妍，他笑笑口話：「媽媽（郭晶晶）同囡囡都休息緊，第二個有經驗，比較熟手，第一個唔係好識。」再問係咪似媽媽咁靚？啟剛保持微笑，「係，或者似我媽媽（朱玲玲）咁靚。」
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