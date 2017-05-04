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﻿自揭駕車遇驚險意外　Dash@Mr.與父受輕傷

2017-05-04 列印
■Dash在網上尋找拍到意外的片主。
■Dash的座駕被撞到變形。
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　　樂隊Mr.成員譚健文（Dash）昨於社交平台自揭上周二遇交通意外，要在網絡世界求助，希望為愛車「討回公道」。

　　Dash於網上分享的車Cam片段中，看到他駕駛的白色愛車被攔腰撞到變形、車門凹陷，更被打橫推行約50米，Dash的父親當時是前座乘客，慶幸只受輕傷，到醫院檢查和服藥後無大礙。

　　Dash稱自己只是擦損少許，事發後身上有少許玻璃碎及頭暈，他指肇事水泥車司機和其上司聲稱事件要交回公司處理。Dash說自己要找到該車Cam片段持有者，協助他追究有關事件。圖：網上圖片
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