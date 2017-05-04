﻿傳任下屆教育局局長 陳美齡耍手：冇人搵我做

盛傳啱啱推出新書《40個教育提案把快樂帶回給香港學生》的陳美齡（Agnes），獲候任行政長官林鄭月娥推薦出任下屆教育局局長，消息一出即惹來各界爭議。62歲的Agnes接受本報獨家訪問時都顯得一臉無奈，平日不慍不火的她竟帶點忟憎剖白：「坦白講我去研究香港教育制度係因為我對香港教育非常有興趣，但要貢獻香港唔係得一條路，仲有好多選擇。我用良心去做人，我愛香港、我愛小朋友嘅心係唔會因為人哋唔鍾意我而改變。」 採訪、方騫平



據知傳聞由陳美齡最新著作所引發，她解釋說：「連我都唔知點解會傳出呢件事，我都好想搵答案，其實係咪唔應該問我呢？我唔知㗎嘛，我都想搵人分析吓發生咗乜事。去年我出嘅舊作《50個教育法，我把三個兒子送入了史丹福》係教家長教仔，用新方法幫到家長，點知反應好強，喺分享會上有好多家長埋怨香港教育制度令到家長同小朋友好大壓力。所以就引發我好奇做研究，從書本、網上、師長、校長及家長方面搵資料，發覺香港教育制度有好多改善空間，所以寫出提案，最後出書。」



香港家長拉住傾偈



Agnes愈講愈疑惑，「我希望討論嘅係教育正題，等多啲意見同方針做到教育改革，而唔係去討論我個人。我只係做自己嘢，受注目係好事，但唔係注目我陳美齡囉，係注目個題案，我出風頭出咗40幾年唔使㗎嘞(苦笑)，其實係家長、教師同小朋友心聲，我只係一個代言人。」因為三個仔都大晒，Agnes近年多咗返香港探望年老媽媽，所以近年對香港多咗歸屬感。「因為出書喺分享會中同香港人多咗接觸，甚至喺街上被家長們拉住傾偈、連去買麵包、買紗布都俾人拉住傾湊仔經，讚我好畀心機湊仔，又唔收紗布錢，真係有好大回響。」



任下屆局長覺好笑



曾表示願意貢獻香港的陳美齡雖然受壓，但心態無變：「我覺得如果我要貢獻香港唔係得一條路，仲有好多選擇，如寫書啦，或學校搞講座分享，有好多方法，如果怕人哋唔喜歡我唔做，咁對香港感情咪好膚淺？最搞笑傳聞翌日竟然有朋友恭喜我，我反問：『恭喜我呀？傳言嚟啫。』不過唔緊要，負面、正面都好，依家第一個話題係陳美齡，希望第2個話題係教育改革提案，引來大家討論作出小小犧牲都值得， （忍不住偷笑）真係……我都笑死，真慘。」



再問陳美齡會否考慮出任下屆教育局局長？她忍唔住笑說：「放心啦，唔會搵我做㗎，點解會搵我先？假設性問題唔會答啦，傳聞嚟啫，而且我都未了解情況，要了解成個狀況先有選擇，口依家我心裏面未有答案。」