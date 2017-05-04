﻿陳美齡與日本

當年，陳美齡紅遍東南亞各地，又因得日本歌手邀請灌錄唱片成為日本人氣偶像。1986年陳美齡與韓裔日本人金子力結婚，同年在加拿大誕下長子金子和平（Arthur）；1989年，陳美齡在美國史丹福大學攻讀教育博士，又在當地誕下次子金子昇平（Alex）；到1996年再在香港誕下幼子金子協平（Apollo），三子均先後入讀美國名校史丹福大學。陳美齡有87本著作，亦出過日語小說《完美的情侶》和《子彈作的戒指》。她表示：「喺日本都好多人攻擊我，因為我係面對歷史嘅中國人，日本話我反日，喺呢度又話我親日，人哋講嘅嘢我控制唔到，只能相信信念，用良心去做人。」