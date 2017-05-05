蔣志光請假演音樂劇

蔣志光昨日聯同林欣彤、向海嵐等為8月上演的《我和青天有個秘密》音樂劇宣傳，劇中擔演包青天一角的他表示壓力很大，因劇中有30多首歌曲，他佔了一半，所以要背熟十多首新歌的歌詞感到害怕，他直言記歌詞真的比記舞台劇對白難得多，另方面他又害怕演出期間染病而影響演出，問他如何保養身體避免演出時病？蔣志光笑稱，真的答不到這問題，所以預早跟導演報案，演出期間有機會請病假，而他也為了這次音樂劇而向無線請假數月，問到可有因損失或推掉好劇本？他說︰「當然有，但說不上損失。因這次是新衝擊。」