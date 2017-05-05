蔣志光請假演音樂劇
石硤尾集體回憶 緬懷102歲黃伯敬業一生 學校研保育雪糕車
「雪糕伯伯」黃廣前天病逝，享年一百零二歲，他生前風雨不改，每天推着三百磅重的雪糕車，到石硤尾瑪利諾神父教會學校外擺賣，六十載永不言休，感動該校數代學生及老師，以至街坊也當他是好友，黃伯成為石硤尾的集體...
2017-05-05
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
深圳黑心豬紅加甲醛 長期食用可致癌
豬紅是一種營富的平民美食，但內地傳媒揭發深圳一間主要豬紅生產廠為節省成本，由黑市屠房購入豬血，並加添甲醛、明礬等損害人體化學物，令豬紅不易發臭、更有韌性，當局得悉事件後已突擊巡查該廠房。 涉事豬紅生產廠位於深圳市寶安區西鄉街道匯隆興工業區內，工廠先後在去年三月、今年一月取得營業執照、食品生產許可證；檢疫證顯示，工廠每天從惠州收購八百公斤豬血生產豬紅。 但知情者透露，該廠實際運作達兩年，廠方除從合法屠房購入豬血，亦有由黑市屠房購入豬血，而該廠產量很高，幾乎壟斷深圳市各農批市場豬紅生意。 內地傳媒發現，該廠不但工場衞生惡劣、遍地污水，工人在稀釋豬血過程中，更添加入甲醛、...
2017-05-05
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
總統選舉支持率領先 文在寅：或與金正恩見面
韓國即將選舉新一任總統，在眾多候選人中以共同民主黨總統候選人文在寅最大機會入主青瓦台，他日前接受美國傳媒專訪時表明，不排除與北韓領袖金正恩私人會面，磋商解決朝鮮半島核危機；並促請代理總統黃教安，切勿急...
2017-05-05
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
倫敦Orchard Wharf 毗鄰金絲雀碼頭 提供1至3房
倫敦是不少港人的旅遊熱點，當地推出全新項目Orchard Wharf，位於Royal Docks城市優化區旁，毗鄰金融中心區Canary Wharf（金絲雀碼頭），數分鐘路程可至地鐵站，約10分鐘車程...
2017-05-05
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
眾議院通過醫療法案 數據參差 美股牛皮
美股繼續窄幅上落，美國國會通過特朗普醫保替代法案。油價偏軟拖累能源股表現，加上部份企業負面消息壓抑大市早段升勢。杜指早段曾跌40點，至今晨四時收市報20951點，跌6點。 美國國會眾議院以217票對213票通過醫療法案，取代前總統奧巴馬的醫保計劃。法案目前交由參議院審議。總統特朗普為了觀看表決直播，推遲前往紐約行程，他在社交網站指是偉大的法案，形容是美好的投票。特朗普其後在白宮發表講話，表示有信心法案獲參議院通過。 杜瓊斯工業平均指數今晨四時收市報20951點，跌6點；納斯達克指數收報6075點，升2點。剛公佈首季業績理想的滙控（005），美國預託證價格報66.59...
2017-05-05
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
加力追車 刺殺鐵錘幫
熱刺上輪英超勇挫同市宿敵阿仙奴，繼續以四分緊纏「一哥」車路士。今輪熱刺先於周五作客韋斯咸，哈利卡尼誓領軍全取三分，將與藍獅的分差減至一分，向後者進一步施壓，客勝不容錯過。（now621台、LeSports Play App周六凌晨3:00直播） 哈利卡尼和迪利阿里上仗各建一功，助熱刺送阿仙奴兩蛋，二十二年來首次年終排名高於兵工廠，為球隊英超爭標注下強心針。熱刺聯賽九連捷，近四仗不失球攻守近乎完美。哈利卡尼揚言要把握先賽的機會向車路士施壓：「先比賽對我們有利，正如上季李斯特城一樣。我們有能力擊敗任何球隊，必須把握機會將差距減至一分，向車路士施壓。」 主隊韋斯咸餘下三輪...
2017-05-05
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
東京直擊 Sony新旗艦 極緻畫質
香港地方細，平日用手機出街睇片煲劇、追YouTube惡搞片，仲多過同屋企人爭大電視。難怪Sony近日帶來新旗艦Xperia XZ Premium，主力提升畫質，更是全球首部具有4K解像度兼支援HDR的...
2017-05-05
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
冒黃雨抵港 明晚亞博會fans 孔劉閃現機場20秒 親切收花
大熱韓劇《鬼怪》男主角、37歲的孔劉前晚在百想藝術大賞封視帝後，昨日便立即來港，準備出席明晚在亞博舉行他出道16年來首個香港見面會，由於天雨關係，孔劉的航班遲了近兩小時，雖然他只現身20秒，但期間仍親...
2017-05-05
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
社論——美化龕場 推高接受指數
香港土地供應緊張，不少人為上車而煩惱，連逝者能否入土為安也成疑問。本港骨灰龕位長期不足，即使政府擬增撥地加建龕場，也未必能夠解決問題，因為大部份市民都不願與龕場毗鄰，不少龕位選址面對公眾阻力，遲遲未能動工，導致龕位供應困難重重，最新一例，是政府擬在大埔船灣前堆填區西南角、近大埔工業邨興建公眾骨灰龕場，預料可以提供逾一萬五千個龕位，但仍未通過民意一關。 署理食物及衞生局局長陳肇始昨天到大埔區議會游說，指當局做好交通影響評估，龕場選址遠離民居，認為項目是可行，雖然區議員原則上同意，但指選址有礙海濱景觀，亦有多名區議員反對，稱居民和附近商廈均遞交反對信。 除了政府骨灰龕場寸步難行...
2017-05-05
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
蔡約翰醒神論戰
繼上周日的女皇盃後，本周日沙田馬場續有國際一級賽上演，分別為冠軍一哩賽與主席短途獎。昨早晨課後，馬會於沙田的馬會廂房為這兩場大賽的參戰馬抽籤排檔，多駒的騎練都有出席。自○三年的「喜勁寶」後，已曾十三年...
2017-05-05
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6