﻿病瘉後重新出發 苟芸慧唔會羨慕郭富城

苟芸慧曾因甲狀腺問題令身形暴脹，最近成功修身，她表示最緊要保持心境開朗。今年她在工作上重新出發，除了影個人藝術相集、再進修珠寶設計，亦準備參加賽車比賽。她稱與賽車手緋聞男友陸漢洋（William）也有交流心得。問二人感情發展？她稱要多點時間了解，故請大家給予空間。



病後痊瘉，身形有番線條的苟姑娘話，「我嘅成長環境比較簡單，回港後工作壓力大，好多嘢都諗唔通，後來多得家人同朋友鼓勵，將我帶返出嚟。」現時她除了出席活動如早前的forevermark，亦忙於籌備藝術相集，「主要想分享過去幾年有病到好番嘅經歷，明年3月推出。」



去年修讀過珠寶設計的她，今年打算繼續上堂，現時她每星期都努力練賽車，準備嚟緊比賽，並有望年底可拍電視劇或電影。



為了應付一連串工作，現時她幾乎每日都去健身室做運動Keep Fit；飲食方面，只需晚餐戒食澱粉質，另多菜少肉便可以。



苟姑娘瘦咗又靚咗，即有追求者，頭號為William，她笑言：「其實我哋係了解當中，要慢慢咁發展。（你欣賞佢乜嘢？）佢係一個做事好認真同好有計劃嘅人，而我較隨心所欲。」



一凹一凸好夾？她續說：「我開頭以為我哋相處會好困難，但原來佢補到我嘅不足；而現階段係好好嘅朋友。」提到前緋聞男友郭富城雙喜臨門，她羨慕嗎？她回答：「點解我要羡慕佢？我O依家都好開心，但我都會祝福一對新人Forever Love and Happy。」



撰文：李佩儀 攝影：李權威



服裝：Mariee 化妝：亨利 髮型：Tommy Leung @ii hair and nail



