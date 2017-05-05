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﻿病瘉後重新出發 苟芸慧唔會羨慕郭富城

2017-05-05 列印
■苟芸慧表示因見到朋友結婚戴的首飾好靚，便對珠寶設計產生興趣。
■苟芸慧去年參加慈善賽車發生意外，但她不但冇陰影，反而想挑戰自己繼續參賽。
■緋聞男友陸漢洋去年10月在中環開生日P，苟芸慧也在場為他慶生。
■5呎7吋高的苟芸慧，高峰期體重達180磅，現時已瘦番晒，她希望嚟緊都保持住身形曲線。
■當年有傳苟姑娘介入導致城城同熊黛林分手。
■苟芸慧（右一）的好姊妹（左起）李亞男、岑麗香和鍾嘉欣都已結婚，連王君馨（右二）都宣佈今年與男友拉埋天窗。
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        苟芸慧曾因甲狀腺問題令身形暴脹，最近成功修身，她表示最緊要保持心境開朗。今年她在工作上重新出發，除了影個人藝術相集、再進修珠寶設計，亦準備參加賽車比賽。她稱與賽車手緋聞男友陸漢洋（William）也有交流心得。問二人感情發展？她稱要多點時間了解，故請大家給予空間。

病後痊瘉，身形有番線條的苟姑娘話，「我嘅成長環境比較簡單，回港後工作壓力大，好多嘢都諗唔通，後來多得家人同朋友鼓勵，將我帶返出嚟。」現時她除了出席活動如早前的forevermark，亦忙於籌備藝術相集，「主要想分享過去幾年有病到好番嘅經歷，明年3月推出。」

　　去年修讀過珠寶設計的她，今年打算繼續上堂，現時她每星期都努力練賽車，準備嚟緊比賽，並有望年底可拍電視劇或電影。

　　為了應付一連串工作，現時她幾乎每日都去健身室做運動Keep Fit；飲食方面，只需晚餐戒食澱粉質，另多菜少肉便可以。

　　苟姑娘瘦咗又靚咗，即有追求者，頭號為William，她笑言：「其實我哋係了解當中，要慢慢咁發展。（你欣賞佢乜嘢？）佢係一個做事好認真同好有計劃嘅人，而我較隨心所欲。」

　　一凹一凸好夾？她續說：「我開頭以為我哋相處會好困難，但原來佢補到我嘅不足；而現階段係好好嘅朋友。」提到前緋聞男友郭富城雙喜臨門，她羨慕嗎？她回答：「點解我要羡慕佢？我O依家都好開心，但我都會祝福一對新人Forever Love and Happy。」

撰文：李佩儀 攝影：李權威

服裝：Mariee 化妝：亨利 髮型：Tommy Leung @ii hair and nail

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