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﻿新片自薦埋位「被姦」 衛詩雅：感覺生不如死！

2017-05-05 列印
■衛詩雅在戲中分飾侯文媛及侯文禎兩姊妹承上啟下，佔戲極重。
■衛詩雅對拜祭家姐場戲感到好入肉。
■衛詩雅被林家棟「虐姦」後損手爛腳，我見猶憐。
■Ending衛詩雅好享受咁食自己一幕，獲秋生大讚。
■為掌握大孖那份怨氣，衛詩雅求導演先跳拍「被姦」戲。
■跟秋生埋身做對手，衛詩雅坦言學到好多。
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        相隔20年，影帝黃秋生和邱禮濤導演的驚慄最終章《失眠》將在本月18日上映，新片集結恐怖、血腥、懸疑等元素，大膽尺度更直迫四級電影，戲中淪為慰安婦的衛詩雅更慘被人虐姦輪姦，身心受創，「被林家棟虐姦場戲真係好傷好痛，緊接那場輪姦戲就係臨場加的，導演本來已安排替身埋位，但我想更入角色，所以自薦去拍，被人五花大綁再冚住個頭輪姦，感覺生不如死。」

能夠在《失眠》中一人分飾兩角，既是怨氣極重的大孖，又是單純樂天的細孖，詩雅坦言過足戲癮，為了解那段暗黑歷史，埋位前做足功課，「睇好多歷史書和慰安婦自白，愈睇愈沉重，到試造型上完強暴妝即忍唔住流淚，問自己點解要經歷呢啲……嗰刻我就知個角色有料到。現實生活我都有個家姐，佢遇過交通意外，我喺深切治療室曾有嗰種想代替佢受苦嘅感覺，當真係入到片場見家姐咁慘受苦，我講嗰句『下一世等我做家姐，照顧返你』時，真係好到肉。」

「被姦」後身心受創

　　詩雅說拍《失眠》最大收穫是可跟師父秋生埋身學習，亦可和出爐影帝林家棟對戲偷師，「在現場，師父唔會話我做得啱唔啱，只會在旁提點，都知秋生好少讚人，但睇完ending我上佢女友身食自己啲肉時，佢笑晒口咁不停點頭，導演都話好多演員成功都係靠一場戲。」

　　說到親身上陣被家棟虐姦場戲，詩雅說：「埋位前同家棟講明唔好留力，所以真係好傷好痛，跟住便拍被輪姦場戲，家棟同導演臨場決定加個鏡頭，係成隊日本兵除晒褲喺度排隊等……其實唔好話套戲有幾dark side，現實就係咁殘酷，電影就應該係真實。原本導演搵替身俾我，但我覺得就算見唔到樣，觀眾會見到肢體語言，所以要求俾我自己演。做完一日強姦戲，真係痛苦到一個點，好慶幸自己親身拍，唔係我唔會明被逼做慰安婦嘅女人會痛苦到想死。」

採訪：彭保迦 攝影：謝民光 場地：Faces Music Lounge
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