 Advertisement
  • 2017年5月6日 星期六
  • 26º
  • 84%
熱門： 雪糕伯伯搶包山夾萬劉德華百想藝術大賞

日報新聞 > 娛樂

﻿宣萱當面踢爆林文龍《不懂》目及女

2017-05-05 列印
■林文龍與宣萱暢談拍攝《不懂》點滴。
Previous Next

　　無線新劇《不懂撒嬌的女人》男、女主角林文龍和宣萱，昨到電台宣傳該劇。談到宣萱日前表示若收視達30點就叫林文龍穿泳褲慶功，林文龍聞言即笑問誰說這些無聊事，自言為人實在，不賣弄這些。林文龍整個訪問不停笑窒宣萱，宣萱則笑稱對方最初好客氣，現在半點尊重都沒有。林文龍續表示女兒也有追劇捧場，問到可擔心有女演員的性感騷胸鏡頭？他稱自己沒份參與，宣萱即反擊笑他鏡頭前後都有望，當然不夠膽口花花撩女演員。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd