﻿宣萱當面踢爆林文龍《不懂》目及女

無線新劇《不懂撒嬌的女人》男、女主角林文龍和宣萱，昨到電台宣傳該劇。談到宣萱日前表示若收視達30點就叫林文龍穿泳褲慶功，林文龍聞言即笑問誰說這些無聊事，自言為人實在，不賣弄這些。林文龍整個訪問不停笑窒宣萱，宣萱則笑稱對方最初好客氣，現在半點尊重都沒有。林文龍續表示女兒也有追劇捧場，問到可擔心有女演員的性感騷胸鏡頭？他稱自己沒份參與，宣萱即反擊笑他鏡頭前後都有望，當然不夠膽口花花撩女演員。