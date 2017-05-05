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﻿張敏「銘刻深情」詩句贈周慧敏

2017-05-05 列印
■張敏願與周慧敏的友誼無約無期。
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　　張敏息影十多年，近年再度活躍娛樂圈，前晚突於微博分享感性詩詞「請許我守住輪迴與你同在，於雲淡風輕裏，銘刻深情。」令網友聯想她向男友示愛，惟張敏卻貼出周慧敏的照片，惹來她暗戀周慧敏疑雲！張敏隨後知悉自己引來誤會，就再次留言解釋周慧敏是其好姊妹，前晚突想起兩人幾十年友情，以及風雨中一起走過的回憶，故為對方獻上一首詩，祝福好姊妹婚姻美滿。



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