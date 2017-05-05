﻿冒黃雨抵港 明晚亞博會fans 孔劉閃現機場20秒 親切收花

大熱韓劇《鬼怪》男主角、37歲的孔劉前晚在百想藝術大賞封視帝後，昨日便立即來港，準備出席明晚在亞博舉行他出道16年來首個香港見面會，由於天雨關係，孔劉的航班遲了近兩小時，雖然他只現身20秒，但期間仍親切的揮手及接過fans的花束，好親民。 本報記者



剛憑《鬼怪》奪百想視帝的孔劉昨日首度襲港，頭戴藍色Cap帽、墨鏡，穿白Tee襯鬆身褲休閒打扮的孔劉，昨早現身仁川機場時被不少fans追拍，當有粉絲祝賀他當視帝時，他亦微笑點頭。而孔劉乘搭的航班原定於12時45分到港，但由於天氣惡劣，不停下着大雨，更一度有黃雨警告，所以航班結果延遲了近兩小時，到2時30分才着陸，令幾十個fans冒雨苦候。



fans韓語高呼「大叔」



孔劉大約於2時57分現身，戴上黑色口罩的他在20多個保安護駕下步出，原本他打算直接上車，但聽到fans用韓語大叫「大叔」（《鬼怪》中的暱稱）時，他即轉身走近fans還親手收花，上車前再向傳媒點頭揮手打招呼，表現親切，閃現約20秒後就坐上等候的黑色私家車離去，尾隨還有一輛黑色七人車。



據知孔劉今次在港下榻紅磡的Kerry Hotel，今日下午將舉行記者會，明晚於亞洲博覽館舉行見面會，而有份獻唱《鬼怪》插曲的男歌手Sam Kim擔任見面會嘉賓。



李棟旭踢拖遊香港



在《鬼怪》與孔劉成為「死鬼CP」的李棟旭前晚與香港fans見面時，曾透露第一時間品嚐了他最愛的蝦餃外，亦有遊覽香港。前晚他就上載多張在尖沙咀一帶遊玩的照片，除了在重慶大廈前影相留念外，更變身自由行，踢拖的坐在地上，認真寫意。而李棟旭昨日中午離開了香港，與延遲來港的孔劉緣慳一面。