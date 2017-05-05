﻿預先落閘唔講南柱赫 李聖經派心心冧港迷

剛承認與《舉動妖精金福珠》的男主角南柱赫戲假情真撻着的韓國女星李聖經，昨日在香港出席護膚品牌活動。雖然天氣欠佳，更不時下着大雨，但仍然吸引不少粉絲冒雨在店外支持，李聖經亦好識做地向粉絲揮手及派心心，更應要求飛吻。而為免戀情被追問，李聖經事前已表明不會回答有關與南柱赫拍拖的問題，但就大賣口乖讚香港粉絲熱情，希望多點來港與粉絲見面。



談到早前增肥11磅拍《舉動妖精金福珠》，李聖經透露體重仍未回復到最佳狀態，幸好拍完劇後有一段時間休息，重過健康生活已瘦了不少，更自爆到了米蘭及美國旅遊時又開始狂食，故仍須努力運動Keep Fit。問到會否想挑戰醜女等角色？李聖經表示以往演的角色多數個性鮮明，強悍，現在反而想試演平凡角色，但她強調自己是open mind，所以不會定下界線，仍會想嘗試不同角色。



