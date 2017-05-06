﻿期待音樂劇巡演 閻奕格感激呂良偉提點

因台灣《超級星光大道》而爆紅的閻奕格（Janice），早前在港演出《風雲5D音樂劇》，做完6場她稱唔捨得，因首次演戲就飾演女主角之一的孔慈，更與鄭嘉穎、謝天華和呂良偉有多場對手戲。她形容壓力非常大，慶幸有三位型男照顧和提點，學咗好多嘢。本月13日他們更定了返內地佛山巡演，Janice表示很期待。與此同時，她會準備出新碟，並有望在港舉行第二次個人音樂會。



Janice回想去年暑假來港為音樂劇試鏡，「Agent通知原來我係做孔慈，我唔敢相信，仲問對方幾次係咪真㗎？」因孔慈性格溫文，但Janice偏偏好男仔頭，「有次導演叫我行直線畀佢睇，佢睇完話唔得，因為我行得太Man。」於是導演請老師教Janice，惡補肢體語言，幸好她有芭蕾舞底，學咗一段時間總算有進步。入台前一個月，劇組進行大型綵排，Janice笑言：「以為唱到歌、做到表情就得，原來我仲係做緊閻奕格，未投入到孔慈嘅角色。」



謝天華教轉身



有次鄭嘉穎特登走到她的休息室，「佢話呢幾句對白好重要，叫我講得有感情啲，仲即時同我練；有場我轉身要好Sweet咁望住天華話嫁畀佢，但佢話我轉到好似木頭咁，佢教我轉完個頭再轉個身。」正式演出時仲刺激，因為鄭丹瑞和黎耀祥場場都加戲，有場她差點忍唔住笑，「有場講我就死要返番爸爸呂哥身邊，點知嘉穎踩住我條裙，佢喊緊Feel唔到，好彩有工作人員提佢，我好想笑，幸好呂哥用好Strong嘅眼神幫我入番戲。」下月他們將會返內地巡演，而Janice亦要忙錄音工作，「唔係因為個音樂劇，隻大碟已經出咗，所以要繼續錄音，希望今年出到。」



採訪：李佩儀



髮型：Haysses Ip@HAiR 場地：如心艾朗酒店