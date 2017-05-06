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﻿齊買日用品疑似同居 姜文杰邊行邊冧女友

2017-05-06 列印
■姜文杰拎晒戰利品再拖住女友行去停車場。
■一入雜貨舖，姜文杰女友就同老闆講要買垃圾袋。
■兩人買埋生果就返歸。
■等電梯時，女友一邊食薯片一邊餵男友。
■「弘詩戀」公告天下，鄭俊弘舊愛姜麗文的哥哥姜文杰，在社交網貼出電影《整蠱專家》截圖，還附有「好一對狗男女」的對白。
■姜文杰同妹妹陪父親秦沛出席金像獎頒獎典禮。
■兩兄妹感情一向好好。
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        因為早前鄭俊弘背棄婚約、同時暗撻何雁詩齊被公審，連Fred舊愛姜麗文阿哥姜文杰都忍唔住幫阿妹出氣，在社交網出手「贈興」，貼文貼相「狗男女」暗寸Fred，網友萬Like讚好。姜文杰錫細妹之餘亦對女朋友好好，Shopping拖到實，邊行邊傾冧到女友係咁笑。

        姜文杰演藝工作唔算多，最近只拍咗一套網劇《反黑》，因為跟同劇演員陳國坤及李璨琛等好啱Key，拍完劇仲約埋一齊去旅行，人緣唔錯。

一路行一路食有情趣

　　日前晚上，姜文杰同女友現身九龍城街市，兩人先去買零食，女友應該係零食王，見到成場大包細包嘅零食好興奮，揀咗好耐，最終買咗一大包薯片，之後兩人再去雜貨舖買垃圾袋，最後去買生果，全程女友話晒事，姜文杰負責找數同拎戰利品，男友咁乖，女友邊行邊拎薯片餵飼男友，再去九龍城廣場停車場駕車離開。

採訪︰梁志明
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