﻿鄭秀文孖Mark嫂探望 Kay餵人奶未收身

鄭秀文（Sammi）昨日孖住雷頌德（Mark）太太梁家玉，到大埔探謝安琪（Kay）和B女張靖（Karina）。只見Sammi笑得好開心，並以純熟手勢抱住Karina，而Kay就肥嘟嘟未收身。Kay強調呢刻覺得身體健康最緊要，加上要餵母乳，所以唔減肥住，連老公張繼聰都贊成！



謝安琪（Kay）細女Karina早前已滿月，有女萬事足的她現時在家專心湊女，亦冇講幾時復出。而Sammi和梁家玉昨日好有心一齊去探她們，張繼聰指Kay和Sammi是好朋友，他更讚Sammi是一個很有愛的人，而Mark嫂因為是鄰居，所以成為好友。



對於太太Kay未收身，張繼聰認為生完BB，坐月時最緊要是健康，身形可以好有彈性。一講到囡囡，張繼聰就開心到見牙唔見眼。只見相中的Karina樣子可愛，睡覺時十分惹人喜愛，看來以湊女為樂的Kay，要隔多一段時間才能復出工作了。



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