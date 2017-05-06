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﻿林奕匡唱Gaga新歌忘詞甩嘴

2017-05-06 列印
■林奕匡9月婚禮有邀請圈中人做兄弟。
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　　林奕匡昨日出席《第28屆國際流行音樂大獎》頒獎禮，林奕匡在台上獻唱Lady Gaga新歌《Million Reasons》，但中途甩嘴，他事後笑謂因與觀眾打招呼而一時忘詞，又說很喜歡Lady Gaga以前的音樂風格，問他會否試試Lady Gaga的野性造型？他笑言在特別的場合上都可試試。

　　林奕匡將於9月結婚，他表示稍後會到外地拍婚紗照，問到會否邀請圈中好友做兄弟？林奕匡表示有，但想等一切確認後才宣佈，但就沒有找陳柏宇，笑指他都一樣結婚，不要煩他。
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