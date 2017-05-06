 Advertisement
  • 2017年5月6日 星期六
  • 27º
  • 82%
熱門： 跳高女神雪糕伯伯林奕含空氣污染孔劉

日報新聞 > 娛樂

﻿麥包回巢無線有人工加

2017-05-06 列印
■麥包與江美儀為無線主持節目，首集嘉賓是滕麗名（右）。
Previous Next

　　麥長青（麥包）與江美儀為無線主持全新節目《關你家事》，昨日於電視城進行拜神儀式，首集嘉賓是滕麗名。離巢半年的麥包稱，今次以部頭形式跟無線合作，共拍攝15集。問會否再拍劇？麥包說：「睇下點先。」但就透露今次回巢有加人工，說：「朋友說我不夠紅，人工又不夠高，不如去做生意吧！我一直都喜歡做這行，不是為錢，是一份執着。」

　　另外，在節目內主持人會跟嘉賓研討家事，麥包謂聽到某些個案時也感同身受。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd