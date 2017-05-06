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﻿陳寶珠首演《蝶影》嗌緊張

2017-05-06 列印
■陳寶珠與梅雪詩昨日到商台宣傳於7月公演的《蝶影紅梨記》。
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　　陳寶珠與梅雪詩（阿嗲）正忙於為7月13至30日在文化中心上演的唐滌生劇目《蝶影紅梨記》排練，昨日二人行孖咇到商台做宣傳，大呼心情很緊張，皆因今次是首度演出該劇目，又由師傅白雪仙（仙姐）親自擔任藝術總監。

　　寶珠姐表示仙姐每次做藝術總監例必精益求精，因此綵排時也會邀請仙姐到場，幫忙修改劇本。阿嗲則稱仙姐追求完美，今次已為劇中曲詞修改了七次，但謙稱自己和寶珠文學修養不高，不會參與劇本修改，但會視養聲和注意健康為己任，戒吃煎炸食物。提到明年是仙姐90大壽，會否為她慶祝？寶珠姐稱要看仙姐意願，不是她們能話事的。
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