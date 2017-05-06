﻿今亞博做守護神實現粉絲願望 孔劉恨搭巴士捕獲發哥合照

剛憑韓劇《鬼怪》贏得百想視帝的孔劉昨出席記者會，為今晚舉行的首個香港粉絲見面會造勢；他預告今晚將開金口唱歌，及化身「守護神」為粉絲實現願望。孔劉又自爆睇周潤發及劉德華電影長大，希望可以在香港「捕獲」發哥合照！本報記者



韓國「男神」孔劉去年先後憑電影《屍殺列車》及劇集《鬼怪》紅遍亞洲，他昨日為今晚舉行的首個香港粉絲見面會出席記者會，吸引大批傳媒訪問。以「白馬王子」Look型爆出場的孔劉，先在記者會上用廣東話打招呼道：「大家好，我係孔劉。」



以前訪港可自由逛街



講到日前剛憑《鬼怪》成為百想視帝，孔劉稱：「今次遇到很好的劇本、很好的拍檔，令效果也很好。比起自己攞獎，金恩淑編劇攞獎我更高興。」為貫徹見面會主題「Make a Wish」，孔劉坦言在劇集扮演「鬼怪」一角，現實也希望成為粉絲的守護神，實現大家的願望；又透露今晚在見面會上會唱歌，及有很多傾談時間，讓粉絲近距離認識自己。孔劉之前曾多次來港旅行，見面會卻是首次，孔劉說：「《咖啡王子》時已知香港有粉絲，當時已很想來見大家，到今次遇到好作品，終於有機會來。」又回憶上次來港沒太多人認識，「上次行街很舒適，今次有很多人認得我，我要小心些，但我不會遮面呀！」



司儀森美隨即表示，周潤發也會坐巴士及港鐵四圍去，原來孔劉是發哥的粉絲，他聞言即興奮道：「那我搭巴士也會遇到發哥嗎？我要合照啊！」似未擔心自己反成粉絲「野生捕獲」的對象，非常搞笑！



為好劇本不介意裸露



不少韓星甚欣賞香港電影，孔劉也不例外，他自言看發哥和劉德華的電影長大，被問到想同哪位香港導演合作時，孔劉透露好欣賞《無間道》系列電影，亦有興趣嘗試；另外，孔劉也很喜歡梁朝偉，想演偉仔曾演出的角色，更稱很欣賞《色，戒》，哄動全場，孔劉一臉疑惑問為何大家反應如此大，森美解釋因偉仔於《色》片有大膽牀戲。曾與全度妍於電影《男與女》中有牀戲的孔劉就笑稱，若是好劇本要他做甚麼都可以。另外，問到扮演「鬼怪」的他可相信鬼神之說？孔劉稱相信，更大爆韓國都有片場鬧鬼，笑說：「所以我絕不會在片場睡覺！」另外，孔劉昨晚八時許到中環一頂級中菜食府用膳。